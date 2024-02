Söder teilt beim politischen Aschermittwoch gegen Ampel aus

Passau: CSU-Chef Söder hat beim politischen Aschermittwoch gegen die Ampel-Regierung ausgeteilt. Er warf ihr vor, die Wirtschaft und vor allem den Mittelstand zu ruinieren. Die Ampel müsse weg, rief Söder. Seine Kritik richtete sich vor allem gegen die Grünen und ihre Landwirtschaftspolitik. Die von Agrarminister Özdemir vorgeschlagene Tierwohl-Abgabe nannte er eine neue Fleischsteuer. Dagegen hätten der Schweinsbraten und die Nürnberger Rostbratwurst in Bayern quasi Verfassungsrang, so der CSU-Chef. Zur geplanten Abschaffung der Anbindehaltung ulkte Söder: lieber Bulle in Bayern als Rindviech in Berlin. Auch die anderen Parteien sind beim politischen Aschermittwoch dabei. Bei den Freien Wählern in Deggendorf spricht Parteichef Aiwanger, bei der SPD in Vilshofen Parteichef Klingbeil. Grünen-Chef Nouripour und FDP-Europa-Spitzenkandidatin Strack-Zimmermann sind in Landshut.

Sendung: BR24 Nachrichten, 14.02.2024 12:45 Uhr