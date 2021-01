Söder streicht Faschingsferien und wechselt Huml aus

Nachrichtenarchiv - 06.01.2021 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Das bayerische Kabinett hat den Lockdown bis Ende Januar verlängert und gleichzeitig verschärft. Damit bleiben in Bayern ab kommendem Montag nicht nur weite Teile des Handels, der Hotellerie und der Gastronomie geschlossen, sondern trotz Ende der Weihnachtsferien auch Schulen und Kindergärten. Zudem fallen die Faschingsferien aus. In Regionen mit einer Inzidenz von mehr als 200 Neuansteckungen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen gilt eine eingeschränkte Bewegungsfreiheit. Die Menschen dort dürfen sich nicht weiter als 15 Kilometer von ihrem Wohnort entfernen - ausgenommen sind Fahrten zur Arbeit oder zum Einkaufen. Die Ausgangssperre ab 21 Uhr wird beibehalten und ein Haushalt darf sich nur mit einer Person eines weiteren Haushalts treffen. Einen Wechsel gibt es im Gesundheitsministerium. Die bisherige Ministerin Huml geht in die Staatskanzlei und ist dort für Europa und Internationales zuständig. Neuer Gesundheitsminister wird Humls Staatssekretär und Leiter der Corona-Task-Force Holetschek.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 06.01.2021 14:00 Uhr