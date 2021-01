Söder strebt Entscheidung über Kanzlerkandidatur der Union um Ostern herum an

Nachrichtenarchiv - 17.01.2021 04:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: CSU-Chef Söder sieht nach der Wahl des neuen CDU-Vorsitzenden Laschet keine Eile bei der Festlegung auf den Kanzlerkandidaten der Union. Er ist dafür, die Landtagswahlen im März in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz abzuwarten. Um Ostern herum sei dann ein geeingener Zeitpunkt, so Söder am Abend im ZDF. Laschet hatte nach seiner Wahl offengelassen, ob er die Kanzlerkandidatur für sich beansprucht. Die CDU hat traditionell Erstzugriffsrecht, die Schwesterpartei CSU ein Mitspracherecht.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 17.01.2021 04:00 Uhr