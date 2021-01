Söder stößt Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen an

Nachrichtenarchiv - 12.01.2021 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Bayerns Ministerpräsident Söder hat eine Impflicht für bestimmte Berufsgruppen ins Spiel gebracht. Wie der CSU-Chef der "Süddeutschen Zeitung" sagte, gibt es unter Pflegekräften in Alten- und Pflegeheimen eine zu hohe Impfverweigerung. Deshalb solle der deutsche Ethikrat Vorschläge machen, ob und für welche Gruppen eine Impfpflicht denkbar wäre, so Söder. Er sagte, sich impfen zu lassen, sollte als Bürgerpflicht angesehen werden. Bundesgesundheitsminister Spahn erwartet nach eigenen Worten "Richtung Sommer" eine sogenannte Herdenimmunität in Deutschland.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 12.01.2021 01:00 Uhr