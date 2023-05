Kurzmeldung ein/ausklappen Söder stimmt CSU auf kommenden Wahlkampf ein

Nürnberg: CSU-Chef Söder hat seine Partei auf den kommnden Wahlkampf eingestimmt. Beim kleinen Parteitag in Nürnberg sagte Söder, das werde ein Marathon mit Vollgas. Die CSU habe sich stabilisert, so Söder, man sei so nah bei den Menschen wie lange nicht. Man wolle eine bodenständige Regierung für Bayern, nicht eine abgehobene, die das Land umerziehen wolle, so Söder mit Blick auf die Bundesregierung. Dieser warf der CSU-Chef eine Reihe von Fehlentscheidungen vor. Die Ampel werde mit dem, was sie tue, am Ende zum größten Armutsrisiko der jüngeren deutschen Geschichte. Konkret nannte Söder dauerhaft viel zu hohe Energiepreise. Zusammen mit der Inflation würden sie die Reserven auffressen. Leitsatz der CSU sei es dagegen, dass sich die Menschen das Leben leisten können. Man sei die Partei für die ganz normalen Leute im Land. Söder soll später offiziell als Spitzenkandidat für die Landtagswahl am 8. Oktober nominiert werden. Außerdem will die Partei ein neues Grundsatzprogramm beschließen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 06.05.2023 11:15 Uhr