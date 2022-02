Söder stellt weitere Lockerungen der Corona-Maßnahmen in Aussicht

Nachrichtenarchiv - 07.02.2022 12:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: In Bayern sollen die Corona-Regeln weiter gelockert werden. In einer Pressekonferenz hat CSU-Chef Söder erklärt, die relevante Zahl sei nicht die Inzidenz, sondern die Belastung der Krankenhäuser. Da drohe keine Überforderung. Deshalb müsse eine "sanfte und kontrollierte Öffung" vorangebracht werden. So soll die aktuelle Sperrstunde in der Gastronomie aufgehoben werden. Nach derzeit geltender Regelung müssen Restaurants und Bars um 22 Uhr schließen. Für körpernahe Dienstleistungen reicht künftig die 3G-Regel. Dann dürfen auch ungeimpfte Menschen mit aktuellem Corona-Test etwa wieder zum Friseur gehen. Bei Großveranstaltungen sollen künftig bis zu 15.000 Zuschauer zugelassen werden, auch Stehplätze sollen erlaubt sein. In Kulturbetrieben ist laut Söder künftig eine Auslastung von 75 Prozent erlaubt, derzeit sind es noch 50 Prozent. Die 2G plus-Regelung und die FFP2-Maskenpflicht bleiben jeweils bestehen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 07.02.2022 12:45 Uhr