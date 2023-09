Söder stellt sich zur Wiederwahl als CSU-Chef

München: Zwei Wochen vor der Landtagswahl in Bayern will Ministerpräsident Söder die Christsozialen auf den Schlussspurt einschwören. In Umfragen liegt die CSU aktuell bei 36 Prozent - und damit noch unter dem historisch schlechten Ergebnis von 2018. Damals waren es 37,2 Prozent. Auf einem Parteitag in München steht außerdem die Neuwahl des gesamten Parteivorstandes an. Dabei stellt sich auch Söder als CSU-Vorsitzender zur Wiederwahl. Als Gastredner wird CDU-Chef Merz erwartet. Bundeskanzler Scholz will derweil die bayerischen Sozialdemokraten im Wahlkampf unterstützen. Er tritt zusammen mit dem Spitzenkandidaten von Brunn bei einer Kundgebung in Nürnberg auf. Die Bayern-SPD liegt Umfragen zufolge bei neun Prozent.

Sendung: BR24 Nachrichten, 23.09.2023 05:00 Uhr