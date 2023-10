München: Rund drei Wochen nach der Landtagswahl stellt sich Ministerpräsident Söder am Vormittag im Landtag zur Wiederwahl. Der 56-Jährige will sich an der Spitze einer Koalition aus CSU und Freien Wählern im Amt bestätigen lassen. Beide Parteien verfügen im Parlament über eine deutliche Mehrheit. In der vergangenen Woche einigten sich CSU und Freie Wähler darauf, ihre seit 2018 bestehende Koalition fortzusetzen. - Gestern war der Landtag zu seiner konstituierenden Sitzung zusammengekommen. Dabei wurde die CSU-Politikerin Aigner als Landtagspräsidentin wiedergewählt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 31.10.2023 01:00 Uhr