Söder stellt sich im bayerischen Landtag zur Wiederwahl als Ministerpräsident

München: Rund drei Wochen nach der Landtagswahl in Bayern will sich CSU-Chef Söder am Vormittag erneut zum Ministerpräsidenten wählen lassen. Die Wahl gilt als sicher, die schwarz-orange Koalition aus CSU und Freien Wählern hat eine stabile Mehrheit im Landtag. Auch im Plenum erscheinen will heute nach eigenen Angaben der neu gewählte AfD-Politiker Halemba. Der 22-Jährige war gestern von der Polizei unter anderem wegen Volksverhetzung festgenommen worden. Am Abend hat das Amtsgericht Würzburg laut Staatsanwaltschaft den Haftbefehl gegen ihn aber außer Vollzug gesetzt, sodass Halemba vorerst nicht in Untersuchungshaft muss. Er kündigte an, sich nun auf seine Arbeit im Landtag konzentrieren zu wollen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.10.2023 06:00 Uhr