Söder stellt Öffnung von Clubs und Diskos ab Herbst in Aussicht

München: Nachtclubs und Diskos in Bayern können voraussichtlich im Herbst wieder öffnen. Das hat Ministerpräsident Söder nach einer Kabinettssitzung angekündigt. Eingelassen werden dürfen aber wohl nur Geimpfte oder Genesene. Für junge Leute soll so ein Anreiz geschaffen werden, sich impfen zu lassen. Darüber hinaus will die Staatsregierung das Impfen an sich leichter machen, etwa indem in Impfzentren keine Registrierung mehr nötig ist. Außerdem soll es Impfangebote in Supermärkten oder Fast-Food-Ketten geben. Die Vorsitzende des Bayerischen Ethikrates, Breit-Keßler, warnte in der BR24-Rundschau vor einer "Polarisierung" der Gesellschaft beim Thema Impfen. Es sei höchste Zeit, dies aufzuarbeiten. Ihrer Ansicht nach reicht ein Impfen "to go" allein nicht aus, um die Quote zu erhöhen. Breit-Keßler zufolge müssen Wohnungslose, Drogenabhängige, Migranten und Menschen mit Behinderungen besser erreicht werden.

Quelle: BR24 Nachrichten, 13.07.2021 19:15 Uhr