Söder stellt neues Energiekonzept für Bayern vor

Nachrichtenarchiv - 17.05.2022 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Die künftige Energiepolitik des Freistaats stand heute im Mittelpunkt der Sitzung des bayerischen Kabinetts. Dabei ging es in erster Linie um ein neues bayerisches Energiekonzept, das auf die momentanen und kommenden Krisen auf dem Energiemarkt reagiert. Ministerpräsident Söder sagte im Anschluss, bis zum Jahr 2030 müsse der Anteil der erneuerbaren Energien verdoppelt werden. Bayern wolle vor allem auf die Photovoltaik-Anlagen setzen. Dies müsse aber mit den Bürgern und nicht gegen die Bürger realisiert werden. Söder erklärte weiter, die Kernernergie im Freistaat vorläufig nicht abzuschalten. An der 10H-Regel für Windräder will die Staatsregierung grundsätzlich festhalten. Allerdings seien Ausnahmen geplant. So soll entlang von Wäldern und an Autobahntrassen die 10H-Regelung keine Anwendung finden. Schätzungen zufolge könnten so bis zu 800 neue Windräder entstehen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.05.2022 12:00 Uhr