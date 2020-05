Söder stellt Lockerung der Besuchsverbote in Heimen in Aussicht

Nachrichtenarchiv - 01.05.2020 08:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Der bayerische Ministerpräsident Söder hat eine baldige Lockerung der Besuchsverbote in Seniorenheimen in Aussicht gestellt. Im BR-Fernsehen sagte Söder mit Blick auf den bevorstehenden Muttertag, dafür brauche es erleichterte Besuchsregeln, damit man Mutter und Oma auch mal wieder sehen und besuchen könne. Priorität habe daneben ein guter Fahrplan für Kitas und Schulen. Der Arbeitgeberverband Pflege hat vor teilweisen Lockerungen der strengen Zugangsbeschränkungen für Alten- und Pflegeheime gewarnt. Verbands-Vize-Präsident Fiedler sagte, die Besuchsregelungen in Altenpflegeheimen dürften nicht zum Spiel auf Leben und Tod werden. Die meist hochbetagten Bewohner der Heime gehörten in der Corona-Epidemie zur Hochrisikogruppe und müssten besonders geschützt werden.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 01.05.2020 08:45 Uhr