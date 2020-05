Söder stellt Lockerung der Besuchsverbote in Heimen in Aussicht

Nachrichtenarchiv - 01.05.2020 08:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Der bayerische Ministerpräsident Söder hat eine baldige Lockerung der Besuchsverbote in Seniorenheimen in Aussicht gestellt. Im BR-Fernsehen sagte Söder mit Blick auf den bevorstehenden Muttertag, dafür brauche es erleichterte Besuchsregeln, damit man Mutter und Oma auch mal wieder sehen und besuchen könne. Priorität habe daneben ein guter Fahrplan für Kitas und Schulen. Außerdem wolle er langfristige Perspektiven für die Gastronomie und den Tourismus, der für Bayern ganz wichtig sei. Nach den Vereinbarungen von Kanzlerin Merkel mit den Länderchefs über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise will Ministerpräsident Söder kommende Woche die konkrete Umsetzung für Bayern vorlegen. Er betonte erneut, Umsicht und Vorsicht seien der höchste Maßstab. Nur so könne man das Risko eines Rückfalls und einer zweiten Welle minimieren.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 01.05.2020 08:45 Uhr