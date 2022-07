Söder stellt Konzept für Lkw-Straßensperren im Inntal vor

BIHK fordert Priorisierung von Lebensmittelgewerbe bei Gasmangel

München: Nach den Wartungsarbeiten an der Ostsee-Pipeline Nordstream 1 fließt wieder kontinuierlich russisches Gas nach Deutschland. Wie aus Angaben der Betreibergesellschaft hervorgeht, wurden am Morgen und in der Nacht rund 30 Gigawattstunden pro Stunde geliefert. Das entspricht etwa 40 Prozent der theoretisch möglichen Auslastung. Die bayerische Wirtschaft warnt weiter vor einem Gasmangel in Deutschland. Der Hauptgeschäftsführer des Bayerischen Industrie- und Handelskammertags, Gößl, sagte im BR, im Freistaat sei vor allem das Lebensmittelgewerbe betroffen. Er sprach sich dafür aus, diese Branche im Krisenfall zu priorisieren. Verbraucher würden in Panik verfallen, wenn die Supermarktregale nicht mehr gefüllt werden könnten, so Gößl.

