Söder stellt Konzept für Lkw-Straßensperren im Inntal vor

Nachrichtenarchiv - 22.07.2022 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Rohrdorf: Im Streit über die LKW-Blockabfertigungen auf österreichischer Seite stellt Ministerpräsident Söder gerade die bayerischen Gegenmaßnahmen vor. Er präsentiert gemeinsam mit Verkehrsminister Bernreiter, dem Rosenheimer Landrat Lederer und dem Polizeivizepräsidenten Hellwig direkt an der A8 Details und die Beschilderung des sogenannten Kontrollkonzepts. Im Freistaat werden künftig Straßen im Inntal für den überregionalen Lastwagenverkehr gesperrt, wenn in Österreich die Einreise für Lastwagen beschränkt wird. Tirol will mit der Blockabfertigung die Inntalautobahn entlasten und erlaubt dann pro Stunde nur etwa 300 aus Deutschland kommende LKW einzureisen. Teilweise wird der Schwerverkehr auch völlig zum Erliegen gebracht. Dies führt regelmäßig zu Staus bis ins Münchner Umland und zu chaotischen Zuständen in Gemeinden entlang der Autobahn. Dem will Bayern nun seinerseits mit LKW-Straßensperren entgegenwirken.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.07.2022 09:00 Uhr