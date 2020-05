Söder stellt Besuchsmöglichkeiten in Seniorenheimen zum Muttertag in Aussicht

Nachrichtenarchiv - 01.05.2020 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Nach den Vereinbarungen von Kanzlerin Merkel mit den Länderchefs über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise will Ministerpräsident Söder kommende Woche den Fahrplan für die Umsetzung in Bayern vorlegen. Söder sagte, was beschlossen wurde, werde jetzt aufgearbeitet und im Kabinett beraten. Die Staatsregierung müsse den nationalen Rahmen wahrnehmen, aber für Bayern entscheiden. Priorität habe nun ein guter Fahrplan für Kitas und Schulen sowie für Alten- und Pflegeheime. Söder stellte schon baldige Besuche von Angehörigen in Heimen in Aussicht. Er sagte im BR-Fernsehen, ihm sei wichtig, zum bevorstehenden Muttertag wieder Besuchs-Möglichkeiten für Mütter und Großmütter zu schaffen. Merkel und die Ministerpräsidenten hatten sich darauf verständigt, Spielplätze, Zoos und Museen öffnen und Gottesdienste wieder ermöglichen zu wollen. Über weitere Lockerungen wolle man kommende Woche sprechen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 01.05.2020 08:00 Uhr