Söder steht wegen zweiter Stammstrecke in der Kritik

München: Wegen mutmaßlicher Bauverzögerungen und Kostensteigerungen bei der 2. Münchner S-Bahn-Stammstrecke gerät nun auch Ministerpräsident Söder unter Druck. Wie es in einer Mitteilung heißt, fordern die Sozialdemokraten Söder dazu auf mitzuteilen, warum er einen Alarmbrief seines Bauministeriums im Dezember 2020 ignoriert und geheim gehalten habe. Die SPD-Fraktion fordert von Söder noch in dieser Woche eine Erklärung im Bayerischen Landtag. Erst kürzlich war bekannt geworden, dass der Freistaat von bis zu 7,2 Milliarden Euro Baukosten für die 2. S-Bahn-Stammstrecke in München ausgeht. Zuletzt waren 3,8 Milliarden veranschlagt. Zudem könnte sich der Start um fast zehn Jahre von 2028 auf 2037 verzögern.

