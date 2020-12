Söder stärkt Piazolo den Rücken bei Streit um Distanzunterricht

EU-Zulassung von Corona-Impfstoff soll noch vor Weihnachten kommen

Amsterdam: Noch vor Weihnachten soll der erste Impfstoff gegen das Coronavirus in der EU zugelassen werden. Die europäische Arzneimittelagentur EMA will nach eigenen Angaben bereits am 21. Dezember über die Zulassung des Impfstoffs von Biontech und Pfizer entscheiden - acht Tage vor dem bislang anvisierten Termin. Dann sollen auch in Deutschland die Massenimpfungen rasch anlaufen. Gesundheitsminister Spahn sagte, es könne mit den Impfungen zwei bis vier Tage nach der Zulassung losgehen. In Großbritannien, den USA und Kanada ist der Impfstoff von Biontech und Pfizer bereits zugelassen. Dort laufen die Impfungen auch schon. In Deutschland und anderen EU-Ländern waren zuletzt die Forderungen immer lauter geworden, das Präparat auch in der EU rasch zuzulassen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.12.2020 19:00 Uhr