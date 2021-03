Söder spricht von "schwerem Schlag ins Herz der Union"

Koalitionspoker in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz beginnt

Stuttgart/Mainz: In Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz haben die Amtsinhaber - Kretschmann von den Grünen und Dreyer von der SPD - die Landtagswahlen klar gewonnen. Die CDU verbucht hingegen in beiden Bundesländern Negativ-Rekorde. In Baden-Württemberg erreichten die Grünen laut vorläufigem Endergebnis 32,6 Prozent. Die CDU stürzte auf gut 24 Prozent ab. Kretschmann kann nun entweder mit der CDU weiterregieren oder eine Ampelkoalition mit SPD und FDP bilden. - In Rheinland-Pfalz konnte die SPD unter Ministerpräsidentin Dreyer mit 36 Prozent ihr Ergebnis von vor fünf Jahren beinahe halten. Die CDU rutschte auf knapp 28 Prozent ab. Die Grünen legten zu, die AfD verlor hingegen deutlich. Die Freien Wähler schafften es mit knapp über fünf Prozent erstmals in den Mainzer Landtag. Dreyer sagte, sie wolle die Koalition mit Grünen und FDP fortsetzen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.03.2021 10:00 Uhr