Söder spricht von dramatischem Trend gegen die Union

München: CSU-Chef Söder zeigt sich angesichts sinkender Umfragewerte der Union alarmiert. Bei der Sitzung des Parteipräsidiums in München sprach Söder von einem dramatischen Trend. In jüngsten Umfragen liegt die Union deutschlandweit nur noch einen Prozentpunkt vor der SPD. Nach Auffassung des CSU-Chefs besteht damit die Möglichkeit, dass es nach der Wahl für eine Ampelkoalition oder ein Linksbündnis reicht. In beiden Fällen wäre die Union nicht mehr an der Regierung beteiligt. Söder sagte, es werde nicht leicht, den Trend noch zu drehen. Er würde gerne dabei helfen, so der CSU-Vorsitzende, und bekomme auch aus ganz Deutschland Aufforderungen dazu.

Quelle: BR24 Nachrichten, 19.08.2021 14:45 Uhr