Söder spricht sich für Maskenpflicht auf öffentlichen Plätzen aus

Nachrichtenarchiv - 21.09.2020 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Wegen der steigenden Corona-Infektionszahlen hat sich Bayerns Ministerpräsident Söder für eine Maskenpflicht auf öffentlichen Plätzen in Bayern ausgesprochen. Bei mehr als 50 Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in einer Woche soll es in Kommunen künftig eine Maskenpflicht für bestimmte öffentliche Plätze geben, so Söder. "Wir werden versuchen, aus der Kann-Regelung eine Soll-Regelung zu machen", sagte der Ministerpräsident vor einer Sitzung des Parteivorstands. Das Kabinett werde morgen eine entsprechende Neuregelung beschließen. Welche Orte in einer Stadt für diese Regelung infrage kommen, müssten die Kommunen festlegen. Sorgen bereiteten ihm außerdem die privaten Veranstaltungen, nicht in erster Linie die professionell organisierten Termine.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 21.09.2020 12:00 Uhr