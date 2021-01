Söder spricht sich für Lockdown-Verlängerung bis zum Monatsende aus

Nachrichtenarchiv - 03.01.2021 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Nürnberg: Angesichts der Corona-Infektionszahlen will Bayerns Ministerpräsident Söder den Lockdown bis Ende Januar beibehalten. Im BR-Interview sagte er, man könne noch nicht abschätzen, wie sich die Lage über Weihnachten und Silvester und durch die Reiserückkehrer entwickeln wird. Laut dem CSU-Chef wollen auch andere Landesregierungen die geltenden Corona-Maßnahmen um drei Wochen verlängern. Am Dienstag wollen Bund und Länder über das weitere Vorgehen entscheiden. Schon morgen beraten die Kultusminister der Länder darüber, wie es an den Schulen weitergehen soll. Bayerns Ressortchef Piazolo kann sich eine komplette Öffnung der Schulen nach den Weihnachtsferien derzeit nicht vorstellen. Der Gesundheitsschutz von Kindern und Lehrkräften gehe vor, sagte Piazolo dem BR. Man müsse genau abwägen, wo man möglicherweise statt in einen reinen Distanzunterricht auch in den Wechselunterricht gehen könne.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 03.01.2021 17:00 Uhr