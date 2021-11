Söder spricht sich für Impfpflicht im Pflegebereich aus

Steinmeier würdigt neue EKD-Ratsvorsitzende Kurschus

Berlin: Bundespräsident Steinmeier hat die neugewählte EKD-Ratsvorsitzende Kurschus beglückwünscht. Steinmeier würdigte die bisherige Präses der Evangelischen Kirche in Westfalen als couragierte Frau an wichtiger Stelle. Sie wecke die Hoffnungen vieler Gläubiger, heißt es in dem Schreiben. Kurschus folgt auf Heinrich Bedford-Strohm, der nicht mehr zur Wahl angetreten war. Die 58-jährige Kurschus kündigte an, sich verstärkt für die Aufarbeitung von Fällen sexuellen Missbrauchs in der Evangelischen Kirche einzusetzen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.11.2021 22:00 Uhr