Söder spricht sich für Impfpflicht gegen Coronavirus aus

Nachrichtenarchiv - 23.04.2020 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Ulm: Bayerns Ministerpräsident Söder würde eine generelle Impfpflicht gegen das Corona-Virus in Deutschland begrüßen, sollte ein Impfstoff entwickelt sein. Söder sagte bei einem Treffen mit Baden-Württembergs Regierungschef Kretschmann in Ulm, er wäre dafür "sehr offen". Kretschmann warnte vor einer zu schnellen Lockerung der Corona-Beschränkungen. Nach den Worten des Grünen-Politikers ist das auch im Interesse der Wirtschaft. Eine zweite Welle der Pandemie könne erst recht zu Schäden in den Unternehmen führen. Beide Ministerpräsidenten betonten, dass die Lockerungen - die zur Zeit in anderen Bundesländern diskutiert oder durchgeführt werden - in Bayern und Baden-Württemberg nicht in Frage kommen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 23.04.2020 23:00 Uhr