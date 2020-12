Söder spricht sich für Abschottung von Großbritannien aus

Nachrichtenarchiv - 20.12.2020 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Bayerns Ministerpräsident Söder hat sich dafür ausgesprochen, dass Deutschland Flüge aus Großbritannien wegen der neuen ansteckenderen Variante des Corona-Virus aussetzen sollte. Per Twitter sagte er, andere europäische Partner würden auch so handeln. Man solle sich so lange abschotten, bis die Sachlage geklärt sei, so Söder. Die Niederlande und Belgien haben bereits einen Stopp für Flüge aus Großbritannien verhängt. Frankreichs Präsident Macron und Bundeskanzlerin Merkel hatten wegen der neuen Coronavirus-Variante in Großbritannien mit der EU-Spitze über das weitere Vorgehen beraten. Bislang gibt es von Berlin noch keine Bestätigung für eine Abriegelung Europas für Reisen von und nach Großbritannien. Zuvor hatte der britische Gesundheitsminister die Lage als "außer Kontrolle" bezeichnet. Laut Premier Johnson ist die in Südengland kursierende neue Mutation um bis zu 70 Prozent ansteckender, aber nicht tödlicher. Erste Experten warnen vor Panik wegen der neuen Virus-Variante. Richard Neher vom Biozentrum der Universität Basel sagte, er sehe keinen Grund für Alarm.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 20.12.2020 17:00 Uhr