Söder spricht nach Ministerpräsidentenkonferenz von Durchbruch

München: Nach der Grundsatzeinigung zwischen Bund und Ländern zum Investitionsprogramm für die Wirtschaft, hat Ministerpräsident Söder von einem Durchbruch gesprochen. Die Länder hatten durch das 100 Milliarden Sonderinvestitionsprogramm der Bundes-Regierung - Steuerausfälle für sich befürchtet. Nun, so Söder, werde das Programm einfacher und schneller umgesetzt. Für die Steuererleichterungen für Unternehmen sei den Ländern und Kommunen nun ein Ausgleich versprochen worden. Wie der Bund das finanzieren werde, müsse noch geklärt werden. Kurzfristige Steuerausfälle in Bayern will Söder notfalls über neue Schulden ausgleichen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.06.2025 10:00 Uhr