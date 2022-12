Söder spricht Bürgern Mut in Krisenzeiten zu

Nachrichtenarchiv - 30.12.2022 21:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: In seiner Neujahrsansprache schickt Ministerpräsident Söder einen Dank an die Menschen in Bayern - dafür, wie sie die Krisen dieses Jahres bewältigt haben. Allen voran den russischen Überfall auf die Ukraine. Söder spricht von einer epochalen Herausforderung, die der Freistaat mit einem menschlichen Gesicht gemeistert habe. Bayern habe in diesem Jahr mehr Menschen aus der Ukraine aufgenommen als Frankreich. Zugleich machten sich viele Menschen Sorgen über warme Wohnungen, bezahlbares Essen und ihre persönliche Zukunft. Immerhin sei Bayern wegen seiner Wirtschaftskraft besser aufgestellt, die aktuellen Krisen zu bewältigen, als die meisten Regionen der Welt. Die Neujahrsansprache des Ministerpräsidenten sendet das BR-Fernsehen am 1. Januar um 18.40 Uhr.

Sendung: BR24 Nachrichten, 30.12.2022 21:15 Uhr