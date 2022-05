Söder sieht Union im Aufwind nach Erfolg in NRW

Nachrichtenarchiv - 16.05.2022 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Nach dem CDU-Erfolg bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen sieht der CSU-Vorsitzende Söder die gesamte Union im Aufwind. Den Erfolg in Düsseldorf nannte er eine echte Stärkung der Union. Das gute Abschneiden sei nicht nur ein Erfolg von NRW-Regierungschef Wüst, sondern auch das Ergebnis einer guten Zusammenarbeit von CDU und CSU seit Jahresbeginn, sagte Söder. Generell, so der Ministerpräsident weiter, zeige der Wahlausgang in NRW, dass die Menschen im bevölkerungsreichsten Bundesland mit der Arbeit der Ampel-Koalition im Bund haderten. Am Abend trifft sich der Landesvorstand der CDU um Ministerpräsident Wüst in Neuss, um über die nächsten Schritte zu beraten. Wüst schloss nach einer Sitzung des Bundesvorstands seiner Partei zwar auch eine große Koalition mit der SPD nicht aus. Als wahrscheinlicher gilt aber ein schwarz-grünes Bündnis in Nordrhein-Westfalen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.05.2022 15:00 Uhr