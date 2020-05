Söder sieht Standort Bayern durch Roche-Anti-Körpertest gestärkt

Nachrichtenarchiv - 04.05.2020 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Penzberg: Der bayerische Ministerpräsident Söder und Bundesgesundheitsminister Spahn haben sich im Entwicklungslabor des Konzerns Roche in Oberbayern über die neuen Antikörpertests des Unternehmens informiert. Söder sprach anschließend von einem weltweit wichtigen Meilenstein im Kampf gegen Corona. Der Ministerpräsident betonte, das Forschungszentrum von Roche sei eine Denkfabrik und stärke den Standort Bayern. Nach seinen Worten wird sich der Freistaat mit 40 Millionen Euro an dem Forschungszentrum beteiligen. Bundesgesundheitsminister Spahn lobte die hohe Präzision des neuen Tests. Nach seinen Worten werden noch in diesem Monat von Roche drei Millionen zur Verfügung stehen und dann pro Monat fünf Millionen Untersuchungen geliefert werden. Der Test soll heute auf den Weltmarkt kommen, nachdem Roche in Amerika eine Schnell-Zulassung bekommen hatte. In den nächsten Tagen könnten die Tests an Labore und Krankenhäuser in aller Welt gehen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.05.2020 12:00 Uhr