Söder sieht Schulstart unter Corona-Bedingungen als gelungen

Nachrichtenarchiv - 21.09.2021 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Bayerns Ministerpräsident Söder hat den Schulstart nach den Sommerferien unter Corona-Bedingungen als gut gelungen bezeichnet. Die Schülerinnen und Schüler würden mehrfach die Woche getestet, sagte er in München. Mit Blick auf die hohen Inzidenzen in der Altersgruppe appellierte er, mehr zu impfen. Insgesamt sei die Corona-Lage im Freistaat stabil, stärkere Belastungen gebe es vor allem in Südbayern, dort seien auch die Impfquoten niedriger. Die kürzlich durchgeführte Impfwoche bezeichnete Söder als wenig erfolgreich. Er hoffe nun auf mehr Bereitwillige, wenn ab Oktober die Tests nicht mehr vom Staat bezahlt werden und der Verdienstausfall bei Quarantäne wegfällt. Söder wörtlich: "Wir müssen jede Woche eine Impfwoche machen.". Defizite sieht Söder auch noch bei den Luftreinigern in Kitas - im Gegensatz zu den Schulen würden dort die bereitstehenden Finanz-Mittel kaum abgerufen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 21.09.2021 13:00 Uhr