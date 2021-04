Söder sieht Popularität als entscheidend für K-Frage an

Nachrichtenarchiv - 08.04.2021 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Ministerpräsident Söder hält persönliche Popularität für ein wichtiges Kriterium für die Kür des Kanzlerkandidaten der Union. Person und Programm müssten nicht nur von der Partei, sondern auch in der breiten Bevölkerung akzeptiert werden, sagte Söder dem Nachrichtenmagazin "Spiegel". Im jüngsten ARD-Deutschlandtrend hatten sich 54 Prozent der Befragten mit Söder zufrieden oder sehr zufrieden gezeigt. Laschet kam hier nur auf 26 Prozent. Als politischen Hauptgegner bei der Bundestagwahl sieht Söder die Grünen. Darum sei es wichtig, den Menschen ein Angebot zu machen, welches ein modernes Gesellschaftsbild mit kompetentem und seriösem Regierungshandeln verbinde, so der CSU-Politiker in dem Interview.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 08.04.2021 23:00 Uhr