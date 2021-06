Söder sieht München gut gerüstet für die EM

Nachrichtenarchiv - 14.06.2021 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Ministerpräsident Söder sieht die Landeshauptstadt in der aktuellen Corona-Situation gut vorbereitet für das Fußball-EM-Spiel morgen. Bei einem Rundgang durch das Münchner Stadion sagte Söder, man könne die Partie mit gutem Gewissen genießen. Voraussetzung sei, dass alle Regeln eingehalten werden, dazu gehört neben dem Abstandhalten eine Maskenpflicht auch am Platz. Söder appellierte an die Fans, in der Pandemie nicht sorglos zu werden. Münchens OB Reiter erklärte, es sei im Vorfeld alles getan worden, damit sich die Menschen im Stadion oder im Umfeld nicht anstecken. Zugelassen sind morgen Abend rund 14.000 von sonst 75.000 Zuschauern. Um Gedränge zu vermeiden, werden dennoch alle Kioske und Toiletten in der Arena geöffnet.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 14.06.2021 17:00 Uhr