Söder sieht in privaten Feiern größte Herausforderung im Kampf gegen Corona

Würzburg und München bleiben Corona-Brennpunkte in Bayern

München: Die bayerische Landeshauptstadt und Würzburg bleiben die Corona-Brennpunkte im Freistaat. Nach den aktuellen Daten des Landesamts für Gesundheit sind die Zahlen in Würzburg derzeit mit 60,9 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner nach wie vor die höchsten in Bayern - trotz einem leichten Rückgang verglichen mit gestern. Auch nach den heutigen Kabinetts-Beschlüssen soll in Würzburg aber vorerst keine Maskenpflicht auf öffentlichen Plätzen kommen. In München liegt die 7-Tages-Inzidenz mit 55,9 etwas niedriger als gestern, aber immer noch deutlich über dem Grenzwert 50. Zur Eindämmung der Corona-Pandemie will die Stadt deshalb morgen eine Allgemeinverfügung mit verschärften Maßnahmen beschließen. Angesichts steigender Corona-Zahlen verschärft auch die Stadt Regensburg von morgen an die Sicherheitsmaßnahmen. Gestern war dort der Signalwert von 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner überschritten worden. Im öffentlichen Raum dürfen sich dann nur noch maximal fünf Personen gemeinsam aufhalten. Das gilt auch in Gastronomiebetrieben. Im unterfränkischen Bad Königshofen hat das Landratsamt für heute und morgen alle Kitas und Schulen geschlossen. Zudem dürfen keine Besucher in die Alten- und Pflegeheime der 6000-Einwohner-Stadt.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 22.09.2020 18:45 Uhr