Söder sieht in Lindner-Papier "Totenglöckchen" für die Ampel

München: Der CSU-Vorsitzende Söder sieht in dem Grundsatzpapier von Bundesfinanzminister Lindner zu einer Wirtschaftswende das "Totenglöckchen" für die Ampel-Koalition. In der "Bild"-Zeitung erneuerte Söder seine Forderung nach sofortigen Neuwahlen. Die Koalition sei handlungsunfähig und eine - so wörtlich - Blamage für unser Land. Lindner hatte zentrale Gesetzesinitiativen der Koalition in Frage gestellt, unter ihnen das Tariftreuegesetz und die Familienstartzeit. SPD und Grüne wiesen Lindners Forderungen in teils scharfer Form zurück. So sprach Grünen-Fraktionsvize Audretsch von einer Nebelkerze. Es sei wichtiger, dass Lindner sich um den Haushalt kümmere.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.11.2024 14:00 Uhr