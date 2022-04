Söder sieht Habecks Windenergie-Forderungen durch gelockerte 10H-Regel erfüllt

Nachrichtenarchiv - 28.04.2022 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Bayerns Ministerpräsident Söder sieht mit der gelockerten 10H-Regel zum Mindestabstand für Windkraftanlagen die Forderungen des Bundes in der Energiewende erfüllt. Im BR sagte der CSU-Chef, das wäre sonst eine Art Wortbruch. Schließlich sei die Grundaussage von Bundeswirtschaftsminister Habeck gewesen, dass ungefähr zwei Prozent der Landesfläche für Windkraft genutzt werden solle. Söder verwies darauf, dass nun in relativ kurzer Zeit bis zu 800 Windräder gebaut werden könnten. Am Abend hatte die CSU-Landtagsfraktion dem Kompromiss zugestimmt. So soll künftig auf bestimmten Flächen ein verringerter Mindestabstand von tausend Metern gelten. Grünen-Fraktionschef Hartmann kritisierte totzdem, Söders CSU bleibe in der Energiepolitik ein Drückebergerverein.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.04.2022 09:00 Uhr