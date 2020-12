Söder sieht die Corona-Pandemie außer Kontrolle

Nachrichtenarchiv - 14.12.2020 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Laut Bayerns Ministerpräsident Söder ist die Corona-Pandemie außer Kontrolle. Das Wachstum bei den Neuansteckungen sei jetzt wieder im exponentiellen Bereich, sagte er nach der Kabinettssitzung. Die durchschnittliche Inzidenz in ganz Bayern liege mittlerweile bei einem Wert über 200. Die Lockdown-Beschlüsse, die ab Mittwoch gelten, müssten konsequent umgesetzt werden, etwa die Ausgangssperre ab 21.00 Uhr. Es sei jetzt nicht die Zeit, um nach Schlupflöchern zu suchen. Er stellte in Frage, ob die Schließungen des Handels, der Schulen und Kitas für drei Wochen ausreichen, um die Coronainfektionen deutlich zu senken. Söder wörtlich: "Ich glaube nicht, dass die Schule ab dem 10. Januar einfach so weiter geht." Klärungsbedarf sieht er auch noch beim Thema Reisen, etwa beim Umgang mit Familienheimkehrern aus Osteuropa oder Urlaubsrückkehrern. Dafür müsse es so schnell wie möglich eine bundesweite Regelung geben.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 14.12.2020 14:00 Uhr