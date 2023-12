München: Bayerns Ministerpräsident Söder sieht Deutschland in einer Dauerkrise. In seiner Neujahrsansprache verweist er auf Corona, den Krieg in der Ukraine, den Terror gegen Israel sowie jüngst den verfassungswidrigen Bundeshaushalt und die Sorge vor einem sinkenden Lebensstandard. Nach Söders Worten darf man die Sorgen und Ängste der Menschen nicht ignorieren und sie damit radikalen Kräften überlassen. Es gehe darum, gemeinsam für die Demokratie zu kämpfen. Söder sieht trotz aller Kriege und Krisen für das neue Jahr keinen Grund, die Hoffnung aufzugeben. Wahrscheinlich wären 90 Prozent der Menschen in der Welt froh, wenn sie in Bayern leben könnten, so der Ministerpräsident. Seine komplette Neujahrsansprache sendet der BR am 1. Januar um 12.10 Uhr auf Bayern 3, um 13.05 Uhr auf Bayern 1 und gegen 18.40 Uhr im BR Fernsehen.

