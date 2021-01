Söder sieht bei Corona bundesweit noch Handlungsbedarf

Nachrichtenarchiv - 18.01.2021 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Bayerns Ministerpräsident Söder hat sich vor dem morgigen Bund-Länder-Treffen für bundesweit einheitliche Corona-Regeln ausgesprochen und dabei Bayern als Vorbild genannt. Im BR-Interview verwies er auf Maßnahmen wie die nächtliche Ausgangssperre und die FFP2-Maskenpflicht, die seit heute in Bayern im Nahverkehr und im Einzelhandel gilt. Da sei man schon gut aufgestellt, so Söder. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen ist laut Robert-Koch-Institut in Deutschland deutlich gesunken. In der neuesten Statistik werden gut 7.100 neue Fälle genannt - das sind über 5.300 weniger als noch vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist bundesweit leicht gesunken auf rund 134. Angesichts dieser Zahlen zeigte sich Gesundheitsminister Spahn im Morgenmagazin von ARD und ZDF zuversichtlich. Die Maßnahmen wirkten; auch seien die Intensivstationen wieder leerer geworden. Dennoch sei man vom Ziel-Inzidenzwert von 50 noch weit entfernt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 18.01.2021 09:00 Uhr