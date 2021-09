Söder sichert Laschet volle Unterstützung der CSU zu

Nachrichtenarchiv - 10.09.2021 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Nürnberg CSU-Chef Söder ist vor Beginn des Parteitags dem Eindruck entgegengetreten, die Union beitreibe im Wahlkampf eine "Rote-Socken-Kampagne zwei-Punkt-null". Wenn fast zwei Drittel in Deutschland keinen Linksruck wollten, dann solle man auch keinen wählen, sagte Söder. Daher gelte es klarzustellen, was bürgerlich sei und was links. Der Unterschied werde auf dem Parteitag deutlich werden, kündigte Söder an. Er sei überzeugt, dass "Links" für Millionen von Bürgern eine Veränderung zum Schlechten bedeuten könnte, sagte Söder. Er nannte höhere Steuern, höhere Schulden und weniger Sicherheit. Auch werde es in Nürnberg ein Signal der Geschlossenheit zwischen den beiden Unionsparteien geben. Söder wörtlich: "Der Wunsch der CSU ist, dass Armin Laschet Bundeskanzler wird."läuft

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.09.2021 15:00 Uhr