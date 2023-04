Söder setzt weiter auf Atomkraft und will Kernfusion erforschen lassen

Meldungsarchiv - 13.04.2023 18:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Essenbach bei Landshut: Bayern will an der Atomenergie festhalten und deshalb die Kernfusion erforschen lassen. Ministerpräsident Söder verwies bei einem Besuch des niederbayerischen Atomkraftwerks "Isar 2" zur Begründung auf den Durchbruch, den US-Forscher im Dezember auf diesem Gebiet gemeldet hatten. Die Staatsregierung prüft deshalb, ob sie einen eigenen Forschungsreaktor bauen lässt. In AKWs werden Atomkerne gespalten, um Energie zu gewinnen. Im Gegensatz dazu werden bei der Kernfusion zwei leichte Atomkerne zu einem schweren verschmolzen. Auch dabei wird Energie freigesetzt. Bis ein solches Kraftwerk ans Netz gehen könnte, dürften aber noch etliche Jahre vergehen. Die Abschaltung von "Isar 2" und den anderen beiden verbliebenen deutschen Atommeilern nannte Söder einen Fehler. Die Bundesregierung wie auch Energieversorger betonen hingegen, die Netzstabilität sei auch künftig gewährleistet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.04.2023 18:00 Uhr