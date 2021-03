Söder setzt auf Notbremse und mehr Tempo beim Impfen

Nachrichtenarchiv - 20.03.2021 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Ministerpräsident Söder sieht wenig Chancen für eine baldige Öffnung der Gastronomie. Dort sei die Maskenpflicht nicht einzuhalten. Söder sagte dem BR, derzeit gebe es die dritte Corona-Welle. Wenn man jetzt die falschen Schritte gehe, werde diese nicht nur bis in den April, sondern bis in den Sommer anhalten. Er sprach sich deshalb dafür aus, die vereinbarte Notbremse bei einer Inzidenz über 100 konsequent einzuhalten. Wo der Inzidenzwert sehr niedrig liege, könne man - so wörtlich - "differenziert nachdenken". Man könne auch in Pilotprojekten durch Testen mehr Freiheiten schaffen. Ganz wichtig seien dabei höhere Impfquoten. Hoffnungen setzt Söder auf mehr Tempo bei den Erstimpfungen und mehr Abstand zwischen den beiden Impfungen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 20.03.2021 23:00 Uhr