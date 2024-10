Söder schwört CSU bei Parteitag in Berlin auf Bundestagswahlkampf ein

Augsburg: Die CSU ist am Nachmittag zu ihrem zweitägigen Parteitag in der schwäbischen Stadt zusammen gekommen. Seit etwa 17 Uhr spricht Parteichef Söder. Er sieht die Union bereit zur Regierungsübernahme in Berlin. In seiner Grundsatzrede verwies er auch auf die Fortschritte, für die die CSU in Bayern gesorgt habe - etwa auf dem Gebiet der Raumfahrt und der Künstlichen Intelligenz. Generalsekretär Huber erklärte zum Auftakt, die Union stehe für einen echten Politikwechsel in Berlin. Das gehe mit den Grünen nicht. Außerdem sollen bei dem Treffen Leitanträge beraten und beschlossen werden, etwa zur Migrationspolitik. Die CSU fordert eine strikte Begrenzung der Zuwanderung, mit einer Obergrenze von deutlich unter 100.000 Asylanträgen pro Jahr. Höhepunkt des Parteitags dürfte die Rede des Unions-Kanzlerkandidaten Merz morgen Vormittag sein.

