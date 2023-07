Söder schließt Zusammenabeit mit der AfD kategorisch aus

Meldungsarchiv - 24.07.2023 15:00 Uhr Aktuelle Meldungen

München: CSU-Chef Söder hat eine Zusammenarbeit mit der AfD klar ausgeschlossen. "Nein heißt nein" sagte Söder nach einer Sitzung des CSU-Vorstands. Er reagierte damit auf die umstrittene Äußerung von CDU-Chef Merz, der einen pragmatischen Umgang mit der AfD auf kommunaler Ebene gefordert hatte. Söder betonte, man müsse sich mit der AfD auseinandersetzen, aber nicht mit ihr zusammenarbeiten. Die AfD sei schlecht für das Land und passe nicht zu den christlich-konservativen Werten der Union. Die Schuld an den jüngsten Wahl-und Umfrageerfolgen der AfD sieht Söder bei der Bundesregierung. Die leiste so schlechte Arbeit, dass die Menschen inzwischen kein Vertrauen mehr in die Politik hätten - das bekomme auch die Union zu spüren.

