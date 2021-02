Söder schließt Sonderrechte für Geimpfte nicht aus

Nachrichtenarchiv - 25.02.2021 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Bayerns Ministerpräsident Söder kann sich Sonderrechte für Geimpfte vorstellen. Im BR Fernsehen sagte er gestern Abend, auf Dauer könne es nicht sein, dass für alle dieselben Einschränkungen gelten, wenn viele Menschen geimpft seien und andere nicht. Gleichzeitig betonte er, dass es keine generelle Impflicht geben werde. Aber regelmäßiges Impfen sei die Lösung im Kampf gegen die Pandemie, so Söder. Beim heutigen EU-Gipfel soll es auch um die nur schleppend anlaufende Impfkampagne sowie die Ausbreitung der Virus-Mutationen gehen. Erwartet werden auch Gespräche über Kontrollen an den bayerischen Grenzen. Im Vorfeld hatte die EU-Kommission diesen Alleingang deutlich kritisiert. Brüssel befürchtet, dass Pendler und wichtige Waren an der Grenze aufgehalten werden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.02.2021 06:00 Uhr