Söder schließt sich der Entschuldigung Merkels an

Nachrichtenarchiv - 24.03.2021 20:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Ministerpräsident Söder hat sich der Entschuldigung von Bundeskanzlerin Merkel angeschlossen. In einem "BR extra" sagte Söder am Abend, es habe sich in der Nacht nach der Bund-Länder-Konferenz herausgestellt, dass die Pläne für eine Osterruhe rechtlich nicht möglich seien. Wenn etwas nicht gehe, müsse man eben darauf verzichten. Das Hin und Her tue ihm leid. Das Vertrauen in die Politik wurde nach den Worten des CSU-Chefs dadurch nicht gestärkt. Zugleich verteidigte er die geplanten Geschäfts- und Betriebsschließungen. Nach Überzeugung Söders hätten sie zusätzliche Effekte im Kampf gegen Corona gebracht. Notwendig sei jetzt aber eine Änderung des Formats bei den Bund-Länder-Beratungen, vor allem ein Ende der Nachtsitzungen. Ähnlich hatte sich zuvor CSU-Generalsekretär Blume im "B5-Thema des Tages" geäußert. Die wesentlichen Fragen dürften nicht erst am Folgetag diskutiert werden, sagte Blume.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 24.03.2021 20:00 Uhr