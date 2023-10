Söder schließt Koalition mit Grünen in TV-Duell "definitiv" aus

Nürnberg: Wenige Tage vor der Landtagswahl haben sich die Spitzenkandidaten von CSU und Grünen ein Rededuell geliefert. CSU-Chef Söder sprach den Grünen im BR-Fernsehen die Regierungsfähigkeit ab. In der Berliner Koalition hätten die Grünen daran mitgewirkt, das Elterngeld zu kürzen und eine Begrenzung der illegalen Einwanderung blockiert. Zudem sei der Atomausstieg ein Fehler gewesen. Der bayerische Ministerpräsident nannte die Grünen eine Partei der Verbote und der Umerziehung. Im Freistaat werde es daher "definitiv" keine schwarz-grüne Koalition geben. Eine solche lehnte der Grünen-Fraktionschef im Landtag nicht rundweg ab. Man wolle schließlich etwas zum Besseren bewegen, so Ludwig Hartmann. Bayern hat seiner Ansicht nach von wichtigen Weichenstellungen in Berlin profitiert. Konkret nannte er das 49-Euro-Ticket und die Energiewende. Hartmann wandte sich gegen das Etikett "Verbotspartei". Die Grünen verstünden etwas von Vielfalt und Bayern sei ein vielfältiges Land.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.10.2023 21:00 Uhr