Söder schließt auf Parteitag Koalition mit Grünen und BSW aus

Augsburg: CSU-Chef Söder hat auf dem Parteitag seine Ablehnung eines schwarz-grünen Bündnisses nach der Bundestagswahl bekräftigt. Die Grünen hätten den Regierungstest nicht bestanden. Sie seien nicht Mitte, sondern links und sie seien außerdem gegen Bayern. Auch eine Zusammenarbeit mit dem Bündnis Sahra Wagenknecht lehnte Söder ab. Für die Union gelte auf Bundesebene eine Unvereinbarkeit mit dem -so wörtlich- "alten Sozialistenclub". Mit dem BSW sitze Russlands Präsident Putin mit am Tisch einer Regierung, so der CSU-Chef. Dem Kanzlerkandidaten der Union, Merz, versicherte der bayerische Ministerpräsident hingegen -Zitat- "100 Prozent Unterstützung".

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.10.2024 23:00 Uhr