Söder schlägt Öffnungen je nach Infektionslage vor Ort vor

Nachrichtenarchiv - 20.02.2021 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Ministerpräsident Söder ist bereit, angesichts sinkender Coronazahlen über Öffnungsperspektiven zu sprechen. Das hat er bei einer Online-Veranstaltung der Christlich-Sozialen Arbeitnehmerschaft deutlich gemacht. Eine Öffnungsmatrix stelle er sich je nach Infektionslage vor Ort so vor: Wo mehr gehe, gehe sehr viel mehr. Dort, wo man skeptisch sein müsse, gehe deutlich weniger. Mehr als die Hälfte der Landkreise und kreisfreien Städte in Bayern hat mittlerweile den Inzidenzwert von 50 unterschritten. Allerdings gibt es auch Ausreißer wie die Landkreise Tirschenreuth und Wunsiedel, die beide deutlich über 300 liegen. Positiv äußerte sich der Ministerpräsident über die Impfkampagnen in den Senioren- und Pflegeheimen. Damit sei man weitgehend durch, sagte Söder.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 20.02.2021 23:00 Uhr