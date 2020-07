Söder schaltet sich in Debatte über Kanzlerkandidatur ein

Nachrichtenarchiv - 05.07.2020 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: CSU-Chef Söder hat sich in die Debatte über die Kanzlerkandidatur der Union eingeschaltet. Dem "Tagesspiegel am Sonntag" sagte der bayerische Ministerpräsident, er könne sich nur einen Kanzlerkandidaten der Union vorstellen, der sich in der Corona-Krise bewährt habe. Wer dabei versage, habe "keinen moralischen Führungsanspruch". Zur Frage einer eigenen Kandidatur sagte Söder erneut: "Mein Platz ist in Bayern." Der CSU-Chef betonte außerdem, dass er weitere Konjunkurhilfen und eine Verlängerung der Kurzarbeit für nötig hält.

