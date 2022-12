Söder sagt in Masken-U-Ausschuss aus

Kurzmeldung ein/ausklappen Erneut Glätte-Unfälle im Süden Bayerns

Windach: In der Nacht hat es im Süden Bayerns wieder mehrere Glätte-Unfälle gegeben. Bei einer Unfallserie auf der A96 in der Nähe von Windach im Landkreis Landsberg am Lech wurden sechs Menschen verletzt. Die Autobahn war bis 3 Uhr am Morgen komplett gesperrt. Wie die Polizei mitteilte, kam es in der Gegend noch zu mindestens sieben weiteren Unfällen. Auf der A9 im Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm rutschte ein Lastwagen in einen Sattelzug, der Feuerwerkskörper geladen hatte. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz. Die A9 war zwei Stunden lang voll gesperrt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.12.2022 06:00 Uhr